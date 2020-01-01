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Главное
Минск призывает немедленно начать разработку декларации о неразмещении РСМД в Европе
В Беларуси снова выросли цены на бензин
Минфин предлагает отвязать оплату дорожного сбора от техосмотра с 2020 года
Лента новостей
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21:24
Белорусской православной церкви не нужна автокефалия - глава БПЦ
20:49
Депутат Канопацкая приостановила членство в ОГП из-за невыдвижения ее кандидатом от партии
20:11
Талибы в Афганистане похитили членов избиркома
19:02
Иудеи отмечают наступление 5780 года от сотворения мира
18:23
Из-за отключения электроэнергии в минском аэропорту произошла массовая задержка рейсов
17:56
Пешеход, лежащий на проезжей части, погиб после наезда автомобиля в Дрогиченском районе
17:02
Джонсон намерен остаться премьером даже, если придется просить ЕС об отсрочке Brexit
16:23
Марка Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым
15:21
В землетрясении в Индонезии погибли 30 человек
14:18
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
13:21
Умерла теща Лукашенко - СМИ
12:51
Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны
11:21
Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны
10:37
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
10:21
Алтайские ученые изобрели съедобную посуду
08:56
В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы
20:33
Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
20:01
У харьковчанина выманили более $48 тысяч по схеме "ваш сын попал в ДТП"
19:37
Помпео собирается в европейское турне бороться с влиянием РФ на Балканах
19:27
Столтенберг приветствовал гражданскую позицию афганских избирателей
19:02
Демократы из палаты представителей требуют от Помпео передачи документов по Украине
18:13
Японский "грузовик" успешно состыковался с МКС - NASA
17:48
Абсолютное большинство клириков "русского экзархата" в Европе присоединилось к РПЦ
17:25
Титул победительницы WTA и полмиллиона долларов: Соболенко победила в в Ухане
17:13
В Беларуси снова выросли цены на бензин
17:08
Самолет и беспилотник ВВС США провели разведполеты у морских границ РФ на Черном море
16:39
РФ продолжит выполнять обязательства по этапу "Формулы-1" в Сочи до 2025г - Козак
16:27
Церемонию прощания с Шираком посетят три десятка глав государств и правительств
16:02
Китай на ГА ООН назвал протекционизм путем к мировой рецессии
15:43
Лавров предлагает странам Персидского залива положить озабоченности на стол переговоров
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"Прекрасные ребята работают в Борисовском РОВД". Иван Охлобыстин приехал в Беларусь
5
Почему благополучные дети сбегают из дома?
6
Из-за отключения электроэнергии в минском аэропорту произошла массовая задержка рейсов
7
Белорусской православной церкви не нужна автокефалия - глава БПЦ
8
Иудеи отмечают наступление 5780 года от сотворения мира
9
5 вредных свойств лимона: кому он не поможет холодной осенью
10
Депутат Канопацкая приостановила членство в ОГП из-за невыдвижения ее кандидатом от партии
Дайджест
Башмет, Хакамада, день Каменной Горки: куда сходить в Минске 28-29 сентября
Разработаны подробные рекомендации по запрещенным и рекомендованным напиткам для малышей
Погода на выходные: до +19°С, дожди
Массаж, гимнастика, запахи. Лечение насморка для отчаявшихся
Политика
Беларусь призывает принять меры для обеспечения международной информационной безопасности
Белорусской православной церкви не нужна автокефалия - глава БПЦ
Депутат Канопацкая приостановила членство в ОГП из-за невыдвижения ее кандидатом от партии
Талибы в Афганистане похитили членов избиркома
Бизнес
Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером могилевского марафона
Китай на ГА ООН назвал протекционизм путем к мировой рецессии
РФ и Беларусь за 7 месяцев увеличили торговлю продукцией АПК на 3,5% - Минсельхоз РФ
Беларусь запретила ввоз свинины из Еврейской автономной области РФ из-за АЧС
Общество
Иудеи отмечают наступление 5780 года от сотворения мира
Пешеход, лежащий на проезжей части, погиб после наезда автомобиля в Дрогиченском районе
Марка Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым
У харьковчанина выманили более $48 тысяч по схеме "ваш сын попал в ДТП"
Стиль жизни
Башмет, Хакамада, день Каменной Горки: куда сходить в Минске 28-29 сентября
Дизайнеры показали, как в реальности выглядели бы комнаты, в которых мечтают жить дети
"Боже мой!": французскую ленту-номинанта на пальмовую ветвь покажут в белорусском кино
Соцсети захватывает Gradient. Посмотрели на кого похожи белорусские знаменитости
Авто
При незначительном ДТП консультируйтесь по номеру 140, а не 102 - ГАИ
В Беларуси снова выросли цены на бензин
"Нестандартное" применение знака аварийки: таксист предотвратил наезд на пьяного лежачего
Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Минске
Дорожная обстановка
Наука и технологии
Люди больше боятся огласки своей виртуальной жизни, чем реальной - исследование
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Алтайские ученые изобрели съедобную посуду
Японский "грузовик" успешно состыковался с МКС - NASA
Facebook начал в Австралии эксперимент по сокрытию лайков
Здоровье
Канадские разработчики научили смартфон определять пищевую ценность еды по фотографии
Разработаны подробные рекомендации по запрещенным и рекомендованным напиткам для малышей
В Минской области появится первая гибридная операционная
Массаж, гимнастика, запахи. Лечение насморка для отчаявшихся
5 вредных свойств лимона: кому он не поможет холодной осенью
Спорт
Арямнов выиграл серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Титул победительницы WTA и полмиллиона долларов: Соболенко победила в в Ухане
РФ продолжит выполнять обязательства по этапу "Формулы-1" в Сочи до 2025г - Козак
В Украине пройдет чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году
Арямнов просит вернуть ему стипендию в 50 тыс. долларов
Туризм
В Португалии будут штрафовать туристов за выброшенные окурки
Из-за отключения электроэнергии в минском аэропорту произошла массовая задержка рейсов
В Чернобыльской зоне открыли водные туристические маршруты
В Стамбуле зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8
На Vitebsk Travel Hackathon молодые программисты искали идеи для белорусской туротрасли
Недвижимость
Аукцион на право аренды бассейна и Дворца игровых видов в Жлобине пройдет в октябре
Замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства проведет выездной прием граждан
В Могилеве в 2019 году появятся новый роддом и школа с бассейном
За Br25,5 выставляется 6 объектов на аукцион в Гомельской области
Корректировка генпланов городов-спутников Минска начнется в IV квартале года
Товары и услуги
Автобусы до Фаниполя вернулись на прежние маршруты
Какие скидки предложат магазины Минска в последние выходные сентября
Сельскохозяйственные ярмарки в Мозыре будут проходить по 27 октября
Прямые линии по общественному транспорту в Минске пройдут в конце сентября
Мозырская ТЭЦ завершает подготовку к осенне-зимнему периоду
Афиша
В Белорусский большой театр приедет театр балета имени Якобсона
Объявлены финалисты Effie Awards Belarus 2019
Классика в метро, бэби-концерт и Лондонский оркестр: в Минске стартует Фестиваль Башмета
"Боже мой!": французскую ленту-номинанта на пальмовую ветвь покажут в белорусском кино
Хайп, провокации и digital. Международный форум "PR-пятница" пройдет в Минске