Разделы
USD 2.0743
EUR 2.2651
RUB 3.2222
Минск
+12
Мы в соц. сетях:
Главное
Минск призывает немедленно начать разработку декларации о неразмещении РСМД в Европе
В Беларуси снова выросли цены на бензин
Минфин предлагает отвязать оплату дорожного сбора от техосмотра с 2020 года
Лента новостейRSS
21:24 Белорусской православной церкви не нужна автокефалия - глава БПЦ
20:49 Депутат Канопацкая приостановила членство в ОГП из-за невыдвижения ее кандидатом от партии
20:11 Талибы в Афганистане похитили членов избиркома
19:02 Иудеи отмечают наступление 5780 года от сотворения мира
18:23 Из-за отключения электроэнергии в минском аэропорту произошла массовая задержка рейсов
17:56 Пешеход, лежащий на проезжей части, погиб после наезда автомобиля в Дрогиченском районе
17:02 Джонсон намерен остаться премьером даже, если придется просить ЕС об отсрочке Brexit
16:23 Марка Захарова похоронят 1 октября на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым
15:21 В землетрясении в Индонезии погибли 30 человек
14:18 Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
13:21 Умерла теща Лукашенко - СМИ
12:51 Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны
11:21 Трамп: попытка демократов добиться импичмента президента поставила на кон судьбу страны
10:37 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
10:21 Алтайские ученые изобрели съедобную посуду
08:56 В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы
20:33 Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
20:01 У харьковчанина выманили более $48 тысяч по схеме "ваш сын попал в ДТП"
19:37 Помпео собирается в европейское турне бороться с влиянием РФ на Балканах
19:27 Столтенберг приветствовал гражданскую позицию афганских избирателей
19:02 Демократы из палаты представителей требуют от Помпео передачи документов по Украине
18:13 Японский "грузовик" успешно состыковался с МКС - NASA
17:48 Абсолютное большинство клириков "русского экзархата" в Европе присоединилось к РПЦ
17:25 Титул победительницы WTA и полмиллиона долларов: Соболенко победила в в Ухане
17:13 В Беларуси снова выросли цены на бензин
17:08 Самолет и беспилотник ВВС США провели разведполеты у морских границ РФ на Черном море
16:39 РФ продолжит выполнять обязательства по этапу "Формулы-1" в Сочи до 2025г - Козак
16:27 Церемонию прощания с Шираком посетят три десятка глав государств и правительств
16:02 Китай на ГА ООН назвал протекционизм путем к мировой рецессии
15:43 Лавров предлагает странам Персидского залива положить озабоченности на стол переговоров
ТОП-10
1
Тепло не включат... пока на этой неделе
2
Разбираемся с осенней проблемой: как избавиться от запотевания автостекол
3
Если болит в левом подреберье
4
"Прекрасные ребята работают в Борисовском РОВД". Иван Охлобыстин приехал в Беларусь
5
Почему благополучные дети сбегают из дома?
6
Из-за отключения электроэнергии в минском аэропорту произошла массовая задержка рейсов
7
Белорусской православной церкви не нужна автокефалия - глава БПЦ
8
Иудеи отмечают наступление 5780 года от сотворения мира
9
5 вредных свойств лимона: кому он не поможет холодной осенью
10
Депутат Канопацкая приостановила членство в ОГП из-за невыдвижения ее кандидатом от партии
Дайджест
Башмет, Хакамада, день Каменной Горки: куда сходить в Минске 28-29 сентября
Разработаны подробные рекомендации по запрещенным и рекомендованным напиткам для малышей
Погода на выходные: до +19°С, дожди
Массаж, гимнастика, запахи. Лечение насморка для отчаявшихся
Политика
Беларусь призывает принять меры для обеспечения международной информационной безопасности
Бизнес
Банк ВТБ (Беларусь) выступит партнером могилевского марафона
Общество
Иудеи отмечают наступление 5780 года от сотворения мира
Стиль жизни
Башмет, Хакамада, день Каменной Горки: куда сходить в Минске 28-29 сентября
Авто
При незначительном ДТП консультируйтесь по номеру 140, а не 102 - ГАИ
Дорожная обстановка
Наука и технологии
Люди больше боятся огласки своей виртуальной жизни, чем реальной - исследование
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Алтайские ученые изобрели съедобную посуду
Японский "грузовик" успешно состыковался с МКС - NASA
Facebook начал в Австралии эксперимент по сокрытию лайков
Здоровье
Канадские разработчики научили смартфон определять пищевую ценность еды по фотографии
Разработаны подробные рекомендации по запрещенным и рекомендованным напиткам для малышей
В Минской области появится первая гибридная операционная
Массаж, гимнастика, запахи. Лечение насморка для отчаявшихся
5 вредных свойств лимона: кому он не поможет холодной осенью
Спорт
Арямнов выиграл серебро на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Титул победительницы WTA и полмиллиона долларов: Соболенко победила в в Ухане
РФ продолжит выполнять обязательства по этапу "Формулы-1" в Сочи до 2025г - Козак
В Украине пройдет чемпионат Европы по бадминтону в 2020 году
Арямнов просит вернуть ему стипендию в 50 тыс. долларов
Туризм
В Португалии будут штрафовать туристов за выброшенные окурки
Из-за отключения электроэнергии в минском аэропорту произошла массовая задержка рейсов
В Чернобыльской зоне открыли водные туристические маршруты
В Стамбуле зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8
На Vitebsk Travel Hackathon молодые программисты искали идеи для белорусской туротрасли
Недвижимость
Аукцион на право аренды бассейна и Дворца игровых видов в Жлобине пройдет в октябре
Замгендиректора Минского городского жилищного хозяйства проведет выездной прием граждан
В Могилеве в 2019 году появятся новый роддом и школа с бассейном
За Br25,5 выставляется 6 объектов на аукцион в Гомельской области
Корректировка генпланов городов-спутников Минска начнется в IV квартале года
Товары и услуги
Автобусы до Фаниполя вернулись на прежние маршруты
Какие скидки предложат магазины Минска в последние выходные сентября
Сельскохозяйственные ярмарки в Мозыре будут проходить по 27 октября
Прямые линии по общественному транспорту в Минске пройдут в конце сентября
Мозырская ТЭЦ завершает подготовку к осенне-зимнему периоду
Афиша
В Белорусский большой театр приедет театр балета имени Якобсона
Объявлены финалисты Effie Awards Belarus 2019
Классика в метро, бэби-концерт и Лондонский оркестр: в Минске стартует Фестиваль Башмета
"Боже мой!": французскую ленту-номинанта на пальмовую ветвь покажут в белорусском кино
Хайп, провокации и digital. Международный форум "PR-пятница" пройдет в Минске